¿Cuándo vence el plazo para aplicar a la amnistía municipal en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- El pago de la amnistía municipal está apunto de expirar, ya que el plazo para acogerse al beneficio tributario vence miércoles este 31 de marzo, advirtió la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La medida aprobada mediante el Acuerdo No. 010-2026 de la Corporación Municipal aplica al pago de los siguientes impuestos:
- Personal o Vecinal
- Industrias, Comercio y Servicios
- Extracción y Explotación de Recursos
- Tasas municipales
Las autoridades instataron a presentarse a las instalaciones de la alcaldía municipal para ponerse al día con las cuentas.
"Invitamos a todas aquellas empresas que no han presentado todavía su planilla que con gusto se personen a nuestras oficinas para poder efectuar ese trámite y no tengan ningún inconveniente, multa o un recargo", explicó Adilia Cáceres, Asesora legal de la Gerencia de Atención al Ciudadano de la comuna capitalina.
La funcionaria detalló que este martes 31 de marzo se atenderá con un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en los locales del edificio AER y la plaza comercial Villa San Miguel, ambos en el centro histórico.
Cáceres, además, recordó que sumado a la amnistía se aplica un 10% de descuento si se realizan los pagos al contado.
Para aquellas personas que no puedan realizar un solo pago, la comuna propone arreglos de tres meses, los cuales también se hacen en las oficinas de la Gerencia de Atención al Ciudadano en el centro de Tegucigalpa.
¿Qué se necesita para pagar?
Para realizar el convenio de pago, necesitarás además de la DNI, los siguientes documento:
- Una (1) copia de estado de cuenta actualizado.
- Copia de la identidad y solvencia del propietario (y del representante legal si el propietario no hace el trámite personalmente).
- Copia de aviso de pago de servicios públicos (Hondutel, UMAPS o ENEE)
- Copia de la escritura del bien inmueble.
- Si es representante, autorización autenticado por un notario actualizada.
- Croquis de ubicación de la propiedad
- Deberá contar con el 30% del valor de la deuda como pago de prima.