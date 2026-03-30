¿Cuándo vence el plazo para aplicar a la amnistía municipal en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- El pago de la amnistía municipal está apunto de expirar, ya que el plazo para acogerse al beneficio tributario vence miércoles este 31 de marzo, advirtió la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La medida aprobada mediante el Acuerdo No. 010-2026 de la Corporación Municipal aplica al pago de los siguientes impuestos:

- Personal o Vecinal

- Industrias, Comercio y Servicios

- Extracción y Explotación de Recursos

- Tasas municipales

Las autoridades instataron a presentarse a las instalaciones de la alcaldía municipal para ponerse al día con las cuentas.



"Invitamos a todas aquellas empresas que no han presentado todavía su planilla que con gusto se personen a nuestras oficinas para poder efectuar ese trámite y no tengan ningún inconveniente, multa o un recargo", explicó Adilia Cáceres, Asesora legal de la Gerencia de Atención al Ciudadano de la comuna capitalina.

La funcionaria detalló que este martes 31 de marzo se atenderá con un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en los locales del edificio AER y la plaza comercial Villa San Miguel, ambos en el centro histórico.