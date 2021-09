Tasa de homicidios triplicó entre enero y agosto la estipulada por la OMS en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una ráfaga de disparos minutos antes de la 8:00 de la noche alertó a los vecinos de la colonia Villa Nueva, pero los que crecieron en el lugar —aprendieron por las malas— a ver, oír y callar.



También saben que tras los estruendos de un arma de fuego un crimen apagó una vida, lo siguiente es un fugaz silencio que termina con desgarradores gritos.



Así pasó la noche del 28 de abril de este año. El protocolo fue el mismo: disparos, silencio, gritos, sangre, curiosos que no vieron nada, un despliegue militar y policial más la eterna cinta amarilla.



Nadie sabe lo que pasó. Un tímido vecino especuló que todo fue por un pleito entre maras, al final esa tesis fue la oficial de las autoridades policiales.



Lo que los familiares del occiso desconocen, es que aquel hombre de 40 años ahora es una cifra entre los 323 homicidios perpetrados en el Distrito Central (DC), entre enero y agosto del 2021.

Conteo

EL HERALDO conoció a través de la solicitud de información SOL-SSSS-1218-2021 que la Secretaría de Seguridad reporta que la Villa Nueva, en la periferia oriental, es una de las 216 colonias, barrios, aldeas y caseríos del Distrito Central con homicidios en el primer semestre.



Es decir, los datos confirman que si el Distrito Central tiene 1,080 sectores en el 20 por ciento del municipio corrió la sangre, es decir, en ocho de cada diez.



De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, las colonias que lideran las incidencias son la Villa Nueva y Los Pinos en la periferia oriental, mientras que en el norte de Comayagüela es la Nueva Capital.





Según datos de la proyección de población para el 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Distrito Central tiene una población de casi 1.3 millones de habitantes distribuidos en una superficie de 1,514 kilómetros cuadrados.



Al considerar la superficie en relación con la cantidad de homicidios, son cinco homicidios los que se perpetraron por cada kilómetro cuadrado, según un análisis de este equipo.

Cifras

Con el documento obtenido de la Secretaría de Seguridad y los datos del INE se confirma que la tasa parcial de homicidios (ya que se cuenta solo de enero a agosto) es de 25 por cada 100,000 habitantes.



En comparación al mismo período de 2020 y los 393 homicidios registrados, la tasa bajó de 30 a 25, sin embargo, la cifra es alarmante, ya que “el país no está en guerra”, indicó Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH).



“Hay que recordar que la tasa se cierra cuando termina el año y esa tasa sería parcial o acumulada, no obstante, una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes es muy alta”, advirtió.





La especialista detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la tasa tolerable de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 8.8, cualquier cifra que supere esa cantidad denota un “problema de salud pública” y “porque son tasas tan altas que pareciera un país en guerra”.

Detalles

La base de datos analizada por EL HERALDO contabiliza que el lapso que tuvo menor incidencia fue agosto con 27 casos, mientras que se registraron más homicidios en junio, cuando la cifra superó el doble en comparación a ese mes, con 67 registros.



Sobre los motivos de los crímenes, según la Secretaría de Seguridad, el 33% lo provocaron enemistades personales, seguido del 29% que está en proceso de investigación, y el 21% fueron provocados por rivalidad entre maras, pandillas y crimen organizado.



Los demás motivos (el 17% restante), lo ocupan la extorsión, robo, riña en estado de no lucidez, problemas pasionales, secuestro, riña o intolerancia y policía en cumplimiento de su deber.



Asimismo, se conoce que, de los 323 homicidios, 277 (85.7%) fueron provocados con armas de fuego, 19 (5.8%) arma contundente, 18 (5.5%) con arma blanca, 8 casos (2.4%) por asfixia por estrangulamiento y un caso “en estudio”.

Seguridad

Hay que destacar que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debería haber un mínimo de 300 policías por cada 100,000 y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en el DC hay 7,578, es decir 586, una cifra arriba de la media.



No obstante, para el criminalista Wilfredo Rubio los números no siempre se apegan a la realidad, lo que genera otro tipo de percepción.



“Hay que considerar que no siempre están los 7,578 policías de turno, tendríamos que analizar la distribución de esos agentes, saber en qué sectores los focalizan”, explicó.



Sobre las armas utilizadas para perpetrar esos crímenes, destacó que, en el caso de las armas contundentes, se convierten en “armas oportunistas”, ya que los hechores se valen de su entorno para ejecutar el homicidio.



“Los días y horas con mayores incidencias se mantienen desde los últimos años, hay que destacar que las autoridades ejecutan operativos especializados en ciertos sectores y a determinadas horas”, concluyó.

