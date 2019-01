Por rediseño paralizan obra en el bulevar Fuerzas Armadas de la capital

Redacción

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- La construcción de un paso a desnivel, la ampliación del puente del bulevar Comunidad Económica Europea y otras obras complementarias continúan paralizadas.



Desde diciembre fueron suspendidas las obras debido a las fiestas de Navidad y fin de año y debieron retomarse la segunda semana de enero de 2019, sin embargo, no ocurrió así.



Las quejas de los conductores y peatones que a diario se desplazan por la zona son constantes puesto que en algunas ocasiones no soportan la polvareda que se forma con el viento.



A esto se suma el pésimo estado que presentan algunos tramos de la vía pública. “Tienen meses de estar con este proyecto y en diciembre paralizaron las labores y desde entonces no se volvieron a presentar”, dijo Edgar Montes, conductor de taxis.



El entrevistado lamentó que no exista compromiso de re iniciar el proyecto pues su detención afecta a decenas de capitalinos.



“Reconocemos los esfuerzos que realiza la Alcaldía Municipal pero deberían de tocarse la conciencia si van a paralizar las obras”, dijo el afectado.



Sustitución

Empero, Jorge Aldana, octavo regidor de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que la paralización de los trabajos se debe a un tema de rediseño del proyecto.



“Al momento de la construcción tomaron la decisión de readecuar algunas vías, la empresa reiniciará en el transcurso de esta semana la construcción”, confirmó Aldana.