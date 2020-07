¿Cuál es la contraseña más utilizada y más insegura del mundo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es normal que las personas no se tomen en serio la creación de contraseñas seguras, pues en muchos casos lo ven como un requisito más del protocolo que se hace para encender un dispositivo o acceder a una plataforma virtual. Sin embargo, es necesario entender los riesgos que representa no elegir la contraseña adecuada.



Recientemente, un informe elaborado por Ata Hakçıl, un estudiante de ingeniería de una universidad en Chipre, reveló que la contraseña más utilizada es nada más y nada menos que "123456".

El estudiante analizó más de mil millones de contraseñas que fueron filtradas en diversos canales de Internet, y al hacerlo se llevó la sorpresa que la clave 123456 se repetía una y otra vez, cerca de siete millones de veces para ser exactos.

El hallazgo de Ata solo confirma lo que muchos otros expertos en ciberseguridad han dicho en los últimos cinco años, reconociendo que la clave numérica en ese orden ascendente es la predilecta por la mayoría de personas.

Otros de los datos interesantes tras el estudio del universitario es que hay factores que fueron característicos en la mayoría de las contraseñas analizadas, una de ellas es que casi todas terminan con números, pero casi ninguna comienza con ellos, además que la mayoría de personas no mezcla letras y números y un gran porcentaje solo usó letras minúsculas.

Errores comunes en la elección de una credencial

En muchos casos utilizamos como contraseña los nombres de personas, colores, comidas o aquello que representa algo importante en nuestra vida, dejando abierta la opción de que quienes nos conocen puedan descifrarlas.



Y si a eso le añadimos que solemos colocar la misma contraseña en todas nuestras cuentas y aparatos, el problema es peor, ya que si alguien logra acceder a ella automáticamente tendrá en sus manos el resto de nuestra información como mensajes, fotografías, documentos, etc.

Otro de los errores más frecuentes que cometemos es activar el ingreso a nuestras cuentas con un solo clic, o guardas las credenciales en los dispositivos para poder ingresar de forma automática, eso además de ponernos en riesgo ante cualquier persona que toque ese aparato provoca que muchos usuarios terminen olvidándolas con el tiempo, ocasionando eventualmente la pérdida de las cuentas o limitándose a no poder abrirlas en otra máquina.

Cómo crear contraseñas más seguras

Lo primero que debes tomar en cuenta es pensar en algo que realmente solo tu sepas y recuerdes constantemente, una vez idetificada esa palabra o conjunto de palabras decidir si quieres escribirlo junto o si la plataforma te permite poner espacios entre cada palabra.



Lo segundo será pensar en números, caracteres o cualquier dígito que complemente a las letras, de esa forma será mucho más difícil adivinarla o hackearla.

Una vez hecho eso lo que sigue es pensar en una contraseña diferente para cada cuenta, puede ser que te permitas usar una similar a la primera para poder recordarlas todas, pero teniendo en cuenta que la posición de los dígitos que cambiarás también cambie.

Otras formas de protegerte

Por último, crear una nueva contraseña no debe bastar, es recomendable activar la opción de autenticación en dos pasos para evitar que intrusos puedan ingresar. De esa forma, aunque alguien averigue tu contraseña, tus cuentas te enviarán un código que solo tu conocerás para poder iniciar sesión desde otros dispositivos y entonces sabrás que alguién ha intentado hackearte y te dará tiempo de ingresar a tus cuentas y hacer los cambios correspondientes.



Por otra parte, para saber si alguien ha intentado robar tus credenciales puedes ingresar a dos sitios, el primero es Have I been pawned y el segundo es Firefox Monitor, al ingresar introduces tu correo y podrás saber si tu cuenta figura en alguna filtración previa.

