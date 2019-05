Huawei trabaja desde 2012 en su propio sistema operativo

HONG KONG, CHINA.- Huawei trabaja desde el 2012 en un sistema operativo que sustituiría a Android y Google Play Store, según trascendió este martes.



La marca china ya lo había anunciado desde marzo de 2019, pero la noticia fue de mayor relevancia horas después de que Google cortara sus relaciones con Huawei.



Los dueños del gigante chino aún no saben cuándo será lanzado oficialmente el sistema operativo que tendrá el nombre de Hongmeng, pero afirmaron que ya lo han utilizado en algunos teléfonos como proyecto piloto.



“Hemos preparado nuestro propio sistema operativo. Si alguna vez ocurriera que ya no podemos usar estos sistemas, estaríamos preparados. Ese es nuestro plan B ", dijo Richard Yu, jefe móvil de Huawei Technologies, en marzo de 2019, quien en ese entonces también afirmó que "preferían trabajar con los ecosistemas de Googlee y Microsoft".



La noticia publicada por Huawei Central también menciona que el segundo fabricante de celulares más grande del mundo habló con desarrolladores para poner en marcha a App Gallery, una tienda de aplicaciones similar a Google Play que funciona desde 2018, pero que no se ha popularizado entre los usuarios.

Separación

El gobierno estadounidense dice que los proveedores chinos como Huawei y su rival más pequeño, ZTE Corp., suponen una amenaza de espionaje porque tienen obligaciones legales con el gobernante Partido Comunista de China.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas de que los equipamientos de Huawei hayan servido como medio intencionado de espionaje para Beijing.

Este inesperado anuncio de la ruptura se produce en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, y tras la espectacular decisión la semana pasada del presidente Donald Trump de prohibir a los grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de las telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas "peligrosas" para la seguridad nacional.