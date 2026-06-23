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VIDEOS: Voraz incendio consume bodega tras colapsar cerro en el anillo periférico

Elementos del Cuerpo de Bomberos se encuentran sofocando las llamas, mientras miembros de las FF AA intentan romper el muro perimetral para buscar posibles víctimas atrapadas

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 08:33

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo escombros y densas capas de humo se encuentran bodegas del anillo periférico, luego de que un cerro se derrumbara y cayera sobre estas, provocando un fuerte incendio en horas tempranas de este martes.

Fotos y videos captados por EL HERALDO en el lugar muestran grandes pedazos de piedra sobre dos vehículos de las empresas de la zona, así como cableado dañado.

El siniestro se habría registrado alrededor de las 7 de la mañana, cuando el cerro en la parte trasera del lugar se desplomó, cayendo sobre estas bodegas y provocando una explosión que terminó en un gran caos.

Las primeras imágenes del alud de tierra que destruyó bodegas en el anillo periférico

De manera preliminar, se informó que dos personas habrían quedado atrapadas en los locales. Hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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