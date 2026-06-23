VIDEOS: Voraz incendio consume bodega tras colapsar cerro en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo escombros y densas capas de humo se encuentran bodegas del anillo periférico, luego de que un cerro se derrumbara y cayera sobre estas, provocando un fuerte incendio en horas tempranas de este martes.

Fotos y videos captados por EL HERALDO en el lugar muestran grandes pedazos de piedra sobre dos vehículos de las empresas de la zona, así como cableado dañado.

El siniestro se habría registrado alrededor de las 7 de la mañana, cuando el cerro en la parte trasera del lugar se desplomó, cayendo sobre estas bodegas y provocando una explosión que terminó en un gran caos.