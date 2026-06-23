Las primeras imágenes del alud de tierra que destruyó bodegas en el anillo periférico

Un alud de tierra y piedras cayó sobre unas bodegas la mañana de este martes 23 de junio. Aquí las primeras imágenes del hecho.
Las columnas de humo se podían ver desde hace varios kilómetros a la redonda.
El siniestro ocurrió luego del alud, tras caer sobre una zona llena de productos inflamables.
En la zona se puede ver cómo las piedras cayeron sobre la última bodega del complejo.
Vecinos de la zona lograron captar las llamaradas desde sus viviendas.
Se conoció que de manera preliminar había entre 20 y 40 personas atrapadas, pero esto no ha sido confirmado.
Las personas están siendo rescatadas una a una por una zona complicada atrás de la bodega.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles del hecho.
Varias unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas.
Hasta el momento no se ha confirmado ninguna víctima mortal.