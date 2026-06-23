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Las primeras imágenes del alud de tierra que destruyó bodegas en el anillo periférico

Un alud de tierra y piedras destruyó unas bodegas ubicadas en el anillo periférico de la capital hondureña. Estas son las primeras imágenes del hecho donde también se registró un voraz incendio

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 08:34
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Un alud de tierra y piedras cayó sobre unas bodegas la mañana de este martes 23 de junio. Aquí las primeras imágenes del hecho.

 Fotos: Captura de video
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Las columnas de humo se podían ver desde hace varios kilómetros a la redonda.

 Foto: Captura de video
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El siniestro ocurrió luego del alud, tras caer sobre una zona llena de productos inflamables.

 Foto: Captura de video
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En la zona se puede ver cómo las piedras cayeron sobre la última bodega del complejo.

 Foto: Captura de video
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Vecinos de la zona lograron captar las llamaradas desde sus viviendas.

 Foto: Captura de video
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Se conoció que de manera preliminar había entre 20 y 40 personas atrapadas, pero esto no ha sido confirmado.

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Las personas están siendo rescatadas una a una por una zona complicada atrás de la bodega.

 Foto: Captura de video
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Hasta el momento no se tienen mayores detalles del hecho.

 Pamela Pino
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Varias unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas.

 Foto: Captura de video
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Hasta el momento no se ha confirmado ninguna víctima mortal.

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