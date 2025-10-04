Varios detenidos deja violento desalojo tras toma en carretera a Olancho

Olancho, Honduras.- Las exigencias de los habitantes de Río Hondo por un puente peatonal, alumbrado eléctrico y una carretera terminó en un violento desalojo, detenciones y persecución por parte de la Policía Nacional.
En el kilómetro 32 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho, entre las comunidades El Tamal y Queso, se obstaculizó el paso vehicular por pobladores que exigen a las autoridades que les mejoren también sus tramos carreteros, además de seguridad.
Después de varios minutos obstaculizado el paso en la transitada carretera, la Policía llegó a la zona para habilitar el paso, utilizando para ello una tanqueta para desalojar a los protestantes y apagar las llantas que eran quemadas.
Sin embargo, las acciones de las autoridades molestaron a los protestantes, quienes se resistían a frenar la toma y lanzaron piedras a la Policía Nacional, lo que dio origen a un violento enfrentamiento.
De inmediato, los agentes iniciaron una persecución contra los manifestantes, las autoridades corrieron e ingresaron incluso a varias viviendas para detener a los involucrados.
Manifestación pacífica
Pobladores de la zona se mostraron preocupados por el violento desalojo y la intensa persecución policial, pues afirmaron que los jóvenes que se encontraban en la protesta solo exigían sus derechos.
De igual forma, denunciaron que durante los enfrentamientos se escucharon disparos e incluso mencionaron que un joven resultó herido, pero escapó de las autoridades para evitar su detención.
Una de las vecinas de la comunidad mencionó que a los jóvenes que la policía persigue: "es gente trabajadora. Aquí no hay vagos ni delincuentes, gente trabajadora que quieren mejoras", mencionó a los medios de comunicación presentes.
Por su parte, otro vecino que estaba cerca de la toma mencionó: "El pueblo está manifestándose, estamos hartos de estar tragando tierra y polvo".
"Lo que está haciendo la Policía es malo, hay gente herida", afirmó el poblador.
La Policía Nacional recorrió varias viviendas y solares para detener a las personas que participaban en la protesta y que habrían lanzado piedras contra los agentes.
Hasta el momento no hay un número definido de personas detenidas durante el enfrentamiento.