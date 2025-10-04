Varios detenidos deja violento desalojo tras toma en carretera a Olancho

Olancho, Honduras.- Las exigencias de los habitantes de Río Hondo por un puente peatonal, alumbrado eléctrico y una carretera terminó en un violento desalojo, detenciones y persecución por parte de la Policía Nacional.

En el kilómetro 32 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho, entre las comunidades El Tamal y Queso, se obstaculizó el paso vehicular por pobladores que exigen a las autoridades que les mejoren también sus tramos carreteros, además de seguridad.

Después de varios minutos obstaculizado el paso en la transitada carretera, la Policía llegó a la zona para habilitar el paso, utilizando para ello una tanqueta para desalojar a los protestantes y apagar las llantas que eran quemadas.

Sin embargo, las acciones de las autoridades molestaron a los protestantes, quienes se resistían a frenar la toma y lanzaron piedras a la Policía Nacional, lo que dio origen a un violento enfrentamiento.

De inmediato, los agentes iniciaron una persecución contra los manifestantes, las autoridades corrieron e ingresaron incluso a varias viviendas para detener a los involucrados.