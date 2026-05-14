Taxista muere tras impactar contra rastra en peligroso retorno del bulevar del Norte en SPS

​​​​​​Cortés, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito dejó una persona fallecida la mañana de este jueves en el bulevar del Norte, de San Pedro Sula. El trágico percance ocurrió a la altura del retorno hacia Las Colinas, en la carretera que conduce de Choloma hacia San Pedro Sula.

La víctima mortal fue identificada como José Jovel Rivera, de 53 años, quien se desempeñaba como taxista y residía en la colonia Valle de Sula 2, en el sector López Arellano. Además, era originario de Atima, Santa Bárbara.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando una rastra realizaba el retorno en la zona y el vehículo impactó violentamente contra el pesado automotor.