Taxista muere tras impactar contra rastra en peligroso retorno del bulevar del Norte en SPS

Cortés, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito dejó una persona fallecida la mañana de este jueves en el bulevar del Norte, de San Pedro Sula. El trágico percance ocurrió a la altura del retorno hacia Las Colinas, en la carretera que conduce de Choloma hacia San Pedro Sula.
La víctima mortal fue identificada como José Jovel Rivera, de 53 años, quien se desempeñaba como taxista y residía en la colonia Valle de Sula 2, en el sector López Arellano. Además, era originario de Atima, Santa Bárbara.
De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando una rastra realizaba el retorno en la zona y el vehículo impactó violentamente contra el pesado automotor.
Testigos indicaron que, aparentemente, la víctima no logró observar a tiempo la rastra mientras esta ejecutaba la maniobra, provocando el fatal impacto.
Tras la colisión, un segundo vehículo también terminó involucrado en el percance al chocar contra la rastra; sin embargo, el conductor logró frenar parcialmente, por lo que únicamente se reportaron daños materiales.
Familiares y conocidos relataron que a José Jovel Rivera le habían prestado la camioneta para viajar a San Pedro Sula a recoger a unas personas, destino al que nunca logró llegar.
La zona donde ocurrió el accidente es considerada altamente peligrosa debido al constante tránsito de rastras y camiones pesados que realizan retornos cerca de varias industrias harineras instaladas en el sector.
Agentes de Tránsito y autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes.