“Dios me dio una segunda oportunidad”: sobreviviente tras la tragedia

La joven Palacios, aún acostada en su camilla en el hospital, trató de recordar el infierno que vivió la mañana del martes 6 de diciembre. “No recuerdo como fue, lo único que me dijeron es que mi hermana estaba entubada y no recuerdo más”, dijo la joven un poco confundida.

Con mucho dolor debido a las heridas en su cuerpo, la joven solo agradeció estar con vida al igual que su hermana. “Dios me dio una segunda oportunidad de vida para ver a mi familia”, dijo.

Aunque Palacios también presentaba varias heridas en su cuerpo, donde en una de ellas se le realizaron tres puntos en su oreja, su primera pregunta fue el estado de su hermana. “Lo único que me dijeron es que mi hermana estaba entubada y no recuerdo más... yo pregunté por mi hermana, porque no sabía nada de ella”.

Ambas fueron trasladas a diferentes centros asistenciales. Ruth se encuentra hospitalizada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y su hermana está entubada en el Hospital Escuela (HE).