¿Familiares y amigos fueron amenazados durante búsqueda de Katherine Fuentes? Esto se sabe

Luego de varios intentos por encontrarla con vida, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven manicurista, Katherine Nicolle Fuentes. La víctima habría salido presuntamente con su expareja y, seis días después, fue encontrada muerta y su cuerpo calcinado. ¿Qué ocurrió durante su búsqueda?
La tarde del 20 de julio, Katherine Nicolle Fuentes, de 22 años, salió de su vivienda ubicada en el sector Cerrito Lindo de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Desde ese día no se supo nada de ella.
Hasta el momento se conoce que el día de su desaparición, Fuentes se reencontró con Walter Mauricio Alvarenga Monge, con quien había mantenido una relación durante varios años, aunque la pareja se había separado aproximadamente un año antes del hecho.
El día de la salida, Walter Mauricio presuntamente la llevó a un lugar apartado en la aldea El Zapotal, donde, según la investigación, la habría asesinado de manera violenta antes de ocultar el cuerpo.
Su cuerpo fue encontrado seis días después. Versiones oficiales indican que, tras quitarle la vida a la joven, Alvarenga colocó su cuerpo en una fosa improvisada y, posteriormente, la prendió fuego, provocando quemaduras en un 90% de su cuerpo.
Antes de que encontraran su cuerpo, familiares revelaron a medios locales que, durante la búsqueda, recibieron advertencias para mantener el caso de Katherine en silencio y no brindar mayores detalles, pues su vida corría peligro.
De igual forma, amistades quitaron diferentes publicaciones de búsqueda en sus redes sociales. Algo que llamó la atención fue un mensaje que dejó una de sus amistades.
Aunque en redes sociales la pareja aparentaba mantener una relación amorosa a través de sus publicaciones, lo cierto es que ninguna de sus amistades imaginó que Walter acabaría con la vida de la joven manicurista.
Tras darse a conocer el hecho, su expareja fue detenida tras ser el principal sospechoso de este crimen dantesco, quien ahora enfrentará cargos por feminicidio.
Las investigaciones apuntan a que el crimen se originó por problemas de celos, pues aunque la pareja llevaba un año separada, las indagaciones revelaron que existían conflictos entre ellos