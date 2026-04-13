Investigan enemistades personales en crimen de empresario

San Pedro Sula, Honduras.- Dos sicarios mataron a balazos ayer al empresario del turismo Iván Pérez Suazo, de 64 años de edad, en la comunidad de Masca, Omoa, Cortés.

El crimen de Pérez Suazo ocurrió a eso de las 10:15 am en su restaurante. Las indagaciones de la Policía establecen que a esa hora llegaron dos individuos al restaurante del empresario.

Se informó que los tipos le dijeron a Pérez Suazo que les vendiera dos pescados fritos y, cuando él dio la vuelta para ir a ordenarles el pedido a los cocineros, lo atacaron a balazos.

Los homicidas le infirieron tres balazos en la cabeza a Pérez Suazo. Al comprobar que estaba sin vida salieron del restaurante y huyeron supuestamente en un carro turismo que los esperaba a media cuadra del establecimiento.

El empresario ya había sido víctima de un atentado el 26 de julio de 2020 siempre en Masca, al ser atacado a balazos, pero logró sobrevivir a las heridas que sufrió.

Las autoridades policiales informaron que investigan como posible móvil del crimen enemistades personales, y hasta ayer no tenían pistas de los homicidas del empresario, que era muy apreciado en Masca y el municipio de Omoa.

Además de dedicarse al rubro del turismo, era un líder comunitario conocido en la localidad por su participación en iniciativas de desarrollo.

Iván Pérez Suazo también era un líder del Partido Nacional y en varias ocasiones aspiró a la alcaldía de Omoa. Vecinos del lugar informaron que en 2025 fue precandidato a la alcaldía por el movimiento nacionalista de Roberto Martínez, conocido como Roma.