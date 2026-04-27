Riña familiar deja un muerto y varios heridos en Intibucá; capturan al presunto agresor

De acuerdo con el informe policial, en medio de una riña familiar, un hombre atacó brutalmente a otro ciudadano, a quien le infirió múltiples heridas con arma de fuego y arma blanca, provocándole la muerte de manera inmediata.

Intibucá, Honduras.- Un violento crimen en el seno de una familia dejó una persona muerta y varios heridos en la aldea Las Hortensias, municipio de Yamaranguila, Intibucá, hecho que derivó en la rápida captura del presunto responsable por parte de la Policía Nacional.

El agresor no se detuvo ahí y también se arremetió contra otros miembros de la familia, quienes resultaron con heridas de consideración, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital Enrique Aguilar Cerrato de Intibucá, donde permanecen en recuperación.

Tras el ataque, agentes de la Unidad Departamental de Policía Número 10 (UDEP-10) lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien ya se encuentra bajo custodia para responder por este hecho sangriento.

Hasta la escena se desplazó la jefa departamental de Policía en Intibucá, subcomisionada Nazareth Posadas, quien coordinó las acciones investigativas para esclarecer lo ocurrido.

El detenido fue remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde se continuará con el proceso legal correspondiente antes de ser puesto a la orden del Ministerio Público, que determinará los cargos en su contra.