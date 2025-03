Niña de dos años muere al atragantarse mientras comía en colonia El Sitio

Tegucigalpa, Honduras.- Una trágica escena conmocionó a los habitantes de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa, cuando una niña de apenas dos años perdió la vida al atragantarse con un bocado de comida mientras cenaba en su hogar.

El fatídico incidente ocurrió en la noche del martes, cuando la pequeña se encontraba comiendo con su familia. De repente, dejó de respirar tras atorarse con un trozo de alimento.

Sus parientes, en un intento desesperado por salvarla, intentaron reanimarla, pero la niña no respondía. Al ver la gravedad de la situación, los familiares no esperaron la llegada de una ambulancia y decidieron trasladarla de inmediato en un vehículo particular al Clíper de la colonia El Sitio, con la esperanza de salvarla.