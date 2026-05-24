Muerta en una laguna hallan a niña que había desaparecido en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Una niña de apenas 10 años fue encontrada sin vida la mañana de este domingo 24 de mayo en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La menor, identificada solo como Keilyn Joselyn, había desaparecido aproximadamente a las 6:30 de la tarde del sábado 23 de mayo, según contó uno de sus tíos.

El hecho se reportó en la comunidad de La Colorada, donde familiares y algunos vecinos se organizaron para intentar encontrarla, pero los esfuerzos fueron inútiles.