Muerta en una laguna hallan a niña que había desaparecido en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Una niña de apenas 10 años fue encontrada sin vida la mañana de este domingo 24 de mayo en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
La menor, identificada solo como Keilyn Joselyn, había desaparecido aproximadamente a las 6:30 de la tarde del sábado 23 de mayo, según contó uno de sus tíos.
El hecho se reportó en la comunidad de La Colorada, donde familiares y algunos vecinos se organizaron para intentar encontrarla, pero los esfuerzos fueron inútiles.
"No la pudimos encontrar, toda la noche la anduvimos buscando", dijo el hombre al medio HCH.
Fue hasta el siguiente día cuando la encontraron sin vida en una laguna donde desembocan aguas negras.
La familia recogió el cadáver de la menor, lo llevó a su casa y la prepararon para velarla, pues se negaron a que el cuerpo fuese llevado a Medicina Forense.
Fue necesario que el personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público se desplazaran a la zona para realizar las indagaciones correspondientes e intentar establecer las causas de muerte de la menor.