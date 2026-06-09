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Muere jornalero tras ser alcanzado por un rayo en Atlántida

La víctima realizaba labores agrícolas cuando una fuerte tormenta eléctrica azotó la zona. Dos compañeros fueron trasladados a un hospital

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 15:21
Muere jornalero tras ser alcanzado por un rayo en Atlántida

Henry Medrano murió mientras realizaba labores agrícolas durante una tormenta eléctrica en El Porvenir, Atlántida.

 Foto: Carlos Molina | OPSA

El Porvenir, Atlántida.- Una jornada laboral terminó en tragedia la tarde de este martes 9 de junio en el municipio de El Porvenir, Atlántida, donde un trabajador agrícola perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores en una plantación de piña.

La víctima fue identificada como Henry Medrano, de 31 años, quien se encontraba trabajando en la Finca 208, ubicada en la zona de Pesca, cuando una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los jornaleros que laboraban en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre desarrollaba sus actividades habituales en el campo cuando recibió una descarga eléctrica provocada por un rayo que cayó en el área donde se encontraba.

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Minutos después, una unidad del Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta el lugar para brindar asistencia.

Sin embargo, al llegar a la escena, los socorristas confirmaron que Henry Medrano ya no presentaba signos vitales debido al impacto de la descarga eléctrica.

Junto a la víctima se encontraban otros dos trabajadores que también resultaron afectados por el incidente.

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Aunque sobrevivieron, ambos fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica y evaluación especializada.

Henry Medrano residía en la comunidad de Orotina, situada a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió la tragedia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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