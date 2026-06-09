Muere jornalero tras ser alcanzado por un rayo en Atlántida

El Porvenir, Atlántida.- Una jornada laboral terminó en tragedia la tarde de este martes 9 de junio en el municipio de El Porvenir, Atlántida, donde un trabajador agrícola perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores en una plantación de piña.

La víctima fue identificada como Henry Medrano, de 31 años, quien se encontraba trabajando en la Finca 208, ubicada en la zona de Pesca, cuando una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los jornaleros que laboraban en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre desarrollaba sus actividades habituales en el campo cuando recibió una descarga eléctrica provocada por un rayo que cayó en el área donde se encontraba.