Muere en el hospital octogenario herido en accidente de bus en El Porvenir

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre de la tercera edad que había resultado herido en el fatal accidente registrado el pasado jueves 12 de marzo en la comunidad de El Pino, El Porvenir, Atlántida, falleció la mañana de este lunes debido a la gravedad de las heridas.

Juan Miralda, de 81 años y residente de la colonia El Confite en La Ceiba, es la víctima mortal de este incidente.

Tras la brutal caída, el octogenario fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, debido a la gravedad de sus lesiones, pero este lunes se confirmó su fallecimiento.