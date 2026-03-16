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Muere en el hospital octogenario herido en accidente de bus en El Porvenir

Juan Miralda, de 81 años y residente de la colonia El Confite en La Ceiba, es la víctima mortal de este incidente

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 09:33
Muere en el hospital octogenario herido en accidente de bus en El Porvenir

El señor Miralda fue trasladado hasta el Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció este lunes.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre de la tercera edad que había resultado herido en el fatal accidente registrado el pasado jueves 12 de marzo en la comunidad de El Pino, El Porvenir, Atlántida, falleció la mañana de este lunes debido a la gravedad de las heridas.

Juan Miralda, de 81 años y residente de la colonia El Confite en La Ceiba, es la víctima mortal de este incidente.

Tras la brutal caída, el octogenario fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, debido a la gravedad de sus lesiones, pero este lunes se confirmó su fallecimiento.

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En el hecho, al menos una decena de personas resultó con heridas de gravedad, pero hasta el momento solo se ha registrado la muerte de Miralda.

De manera preliminar, se conoció que el accidente se habría registrado porque el conductor iba peleando ruta con otra unidad.

El pesado automotor cayó del puente Quebrada Seca y fueron las personas que presenciaron el impacto quienes rescataron a las personas heridas.

La unidad cayó por la hondonada varios metros.

La unidad cayó por la hondonada varios metros.

 (Foto: Cortesía)
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Redacción web
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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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