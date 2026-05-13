Muere conductor de camión repartidor tras atentado armado en San Pedro Sula

Sujetos armados atacaron al joven la semana anterior mientras conducía un camión repartidor de productos lácteos junto a su ayudante, Josué Nain Fernández Perdomo , de 24 años, quien falleció en el lugar del ataque.

San Pedro Sula, Honduras.- Brayan Fernández murió en el hospital Mario Catarino Rivas luego de luchar varios días por su vida tras sufrir un atentado armado en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula.

Según los informes preliminares, ambos llegaron a una pulpería para entregar mercadería cuando varios individuos los interceptaron y les dispararon en reiteradas ocasiones, sin darles oportunidad de escapar.

Tras el atentado, equipos de emergencia trasladaron a Brayan Fernández al hospital Mario Catarino Rivas , donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero este día confirmaron su fallecimiento.

Las investigaciones policiales indican que estructuras criminales habrían amenazado previamente a los jóvenes para impedirles distribuir productos lácteos en ese sector.

De acuerdo con las indagaciones, las víctimas ignoraron las advertencias y continuaron realizando las entregas, situación que presuntamente provocó el ataque armado.