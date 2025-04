Motociclista muere tras impactar contra un bus en Villanueva, Cortés

Villanueva, Honduras.- Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la mañana de este domingo en el sector El Milagro, Dos Caminos, Villanueva, departamento de Cortés.

El fallecido no ha sido identificado, pero se conoció que se conducía en una motocicleta color negro con franjas rojas.

El joven, de edad también indeterminada, impactó contra un autobús, por lo que cayó aparatosamente a varios metros de distancia sobre el pavimento y perdió la vida de inmediato.

El conductor del autobús, identificado como Carlos Oseguera, lamentó lo sucedido y aseguró que el joven conducía de forma imprudente.

"Por razones que aún no conocemos, fue a impactar de forma frontal en la parte derecha del bus que es conducido por mi persona... Me dirigía de la aldea El Milagro a la colonia Planeta, en La Lima, para recoger turistas y llevarlos a la playa, pero el viaje ya no se pudo realizar", aseguró.