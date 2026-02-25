  1. Inicio
Motociclista muere tras colisionar contra remolque en carretera a El Porvenir

La muerte del hombre se suma a los más de 230 fallecimientos por estas causas. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte pide prudencia a los ciudadanos

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 07:11
Lesman Martínez impactó contra un remolque y perdió la vida debido a los golpes.

Foto: Cortesía.

Atlántida, Honduras.- Un motociclista perdió la vida la noche del martes en un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce al municipio de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Lesman Martínez, quien, según información preliminar, impactó violentamente contra la parte trasera de un remolque de carga utilizado para el transporte de piña. El hecho ocurrió frente a la Empacadora Montecristo.

De acuerdo con el informe preliminar, la unidad pesada se encontraba estacionada a un costado de la vía cuando Martínez, que transitaba por la zona en su motocicleta, colisionó contra el remolque. Debido a la fuerza del impacto, sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo a pocos metros del vehículo.

Este nuevo hecho se suma a las alarmas cifras de fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va de 2026, que según los últimos datos oficiales ya contabilizan cientos de víctimas a nivel nacional, reflejando la creciente preocupación por la seguridad vial en el país.

Según datos de la DNVT, hasta la fecha se contabilizan 236 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que ha generado alarma entre las autoridades y ha motivado llamados a reforzar las campañas de concienciación dirigidas a conductores y peatones.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución y respetar las normas de tránsito para evitar más tragedias en las carreteras hondureñas.

