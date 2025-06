Militar en Cofradía embarazó a menor de edad y se fugó a EE UU, asegura poblador

Tras el incidente, habitantes han exigido que estos uniformados no sean enviados, a esta zona, pues algunos de ellos denunciaron que no permitirán este abuso de autoridad, mientras que uno de ellos aseguró que su hija, de 15 años, tiene un hijo de uno de los militares.

"Yo tuve un problema con un soldado. Él embarazó a una hija mía de 15 años. Es un bárbaro", dijo a un medio local.

Continuó: "A ese varón lo he estado buscando, pero no lo puedo encontrar porque se fue del batallón y dicen que se fue para Estados Unidos. Yo estoy cuidando a la güirra (refiriéndose a su hija), pero es lo que hay. A mí no me molesta hacerlo".

Pese al conflicto registrado, defendió que "ellos cuidan el bosque, de eso no puedo decir nada".