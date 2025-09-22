Mayo es el mes más violento de 2025, según datos de Sepol

Tegucigalpa, Honduras.- Mayo se ha convertido en el mes más violento de lo que va de 2025, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo con la plataforma, en enero se contabilizaron 182 personas asesinadas a nivel nacional; en febrero, 171; en marzo, 178; en abril, 204; en mayo, 228; en junio, 188; en julio, 204; y en agosto, 181.
En total, entre enero y agosto de este año se registraron 1,535 homicidios en todo el país.
En comparación con el mismo mes del año anterior, en 2025 hubo una reducción de 23 personas asesinadas, ya que en 2024 se reportaron 251 víctimas mortales de forma violenta en diferentes sectores del país.
El año pasado, el mes más violento fue marzo con 264 homicidios; mientras que en el mismo mes de 2025 las estadísticas reflejan 84 muertes violentas menos.
En los primeros ocho meses de 2024 se contabilizaron 1,761 personas asesinadas; en contraste, en el mismo periodo de 2025 se reportan 225 homicidios menos, según los datos de Sepol.
En cuanto a los departamentos con mayor incidencia criminal, las autoridades de seguridad informaron que entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2025 se registraron 1,629 homicidios en todo el país.
Francisco Morazán ocupa el primer lugar con 244 casos, seguido de Cortés con 237. En tercer lugar se encuentra Olancho con 159 homicidios; en cuarto, Yoro con 152; y en quinto, Atlántida con 124.
Los departamentos con menor número de muertes violentas son Gracias a Dios, con solo nueve asesinatos; Islas de la Bahía, con 14; y Valle, también con 14.
Las autoridades policiales señalan que en algunos meses el número de muertes violentas aumenta debido a la ocurrencia de homicidios múltiples, en los que asesinan a tres o más personas en un mismo hecho criminal.
Respecto a la incidencia por departamento, Francisco Morazán se mantiene en primer lugar debido a su densidad poblacional, al igual que Cortés, mientras que en las zonas menos pobladas se registra una menor cantidad de homicidios.