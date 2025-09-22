Mayo es el mes más violento de 2025, según datos de Sepol

Tegucigalpa, Honduras.- Mayo se ha convertido en el mes más violento de lo que va de 2025, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con la plataforma, en enero se contabilizaron 182 personas asesinadas a nivel nacional; en febrero, 171; en marzo, 178; en abril, 204; en mayo, 228; en junio, 188; en julio, 204; y en agosto, 181. En total, entre enero y agosto de este año se registraron 1,535 homicidios en todo el país.

En comparación con el mismo mes del año anterior, en 2025 hubo una reducción de 23 personas asesinadas, ya que en 2024 se reportaron 251 víctimas mortales de forma violenta en diferentes sectores del país. El año pasado, el mes más violento fue marzo con 264 homicidios; mientras que en el mismo mes de 2025 las estadísticas reflejan 84 muertes violentas menos. En los primeros ocho meses de 2024 se contabilizaron 1,761 personas asesinadas; en contraste, en el mismo periodo de 2025 se reportan 225 homicidios menos, según los datos de Sepol.