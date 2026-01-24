  1. Inicio
Matan a motociclista en Guanaja Talgua, Catacamas; familiares retiraron el cuerpo

Un hombre identificado como Edgar Ramírez, de unos 40 años, fue asesinado cuando se conducía en una motocicleta en la comunidad de Guanaja Talgua, municipio de Catacamas, Olancho

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 19:31
Familiares llegaron al lugar del crimen a retirar el cuerpo.

 Foto: Redes sociales

Catacamas, Honduras.- Un hombre identificado como Edgar Ramírez, de aproximadamente 40 años, fue asesinado la tarde de este sábado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en la comunidad de Guanaja Talgua, municipio de Catacamas, zona oriental de Honduras.

De acuerdo con información inicial, la víctima fue atacada por sujetos desconocidos, quienes le quitaron la vida mientras transitaba por el sector.

Ramírez era originario y residente del sector La Flor del Café y, según versiones preliminares, habría sido seguido antes del ataque.

El hecho violento ocurrió en una zona rural de Guanaja Talgua, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones.

Familiares de la víctima no esperaron al personal de medicina forense y decidieron retirar el cuerpo del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los responsables ni el posible móvil del crimen.

Agentes policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los autores del homicidio.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

