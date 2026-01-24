Matan a motociclista en Guanaja Talgua, Catacamas; familiares retiraron el cuerpo

De acuerdo con información inicial, la víctima fue atacada por sujetos desconocidos, quienes le quitaron la vida mientras transitaba por el sector.

Catacamas, Honduras.- Un hombre identificado como Edgar Ramírez , de aproximadamente 40 años, fue asesinado la tarde de este sábado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en la comunidad de Guanaja Talgua, municipio de Catacamas , zona oriental de Honduras .

Ramírez era originario y residente del sector La Flor del Café y, según versiones preliminares, habría sido seguido antes del ataque.

El hecho violento ocurrió en una zona rural de Guanaja Talgua, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones.

Familiares de la víctima no esperaron al personal de medicina forense y decidieron retirar el cuerpo del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los responsables ni el posible móvil del crimen.

Agentes policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los autores del homicidio.