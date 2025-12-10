Matan a disparos a un hombre en el barrio Cabañas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre fue acribillado a disparos la tarde de este miércoles 10 de diciembre en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, quien se presume es un abogado, pero este extremo no ha sido confirmado.

Informes preliminares indican que el hecho era un ataque directo contra el hombre porque cerca de la escena quedaron las pertenencias del fallecido.