Matan a disparos a un hombre en el barrio Cabañas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre fue acribillado a disparos la tarde de este miércoles 10 de diciembre en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, quien se presume es un abogado, pero este extremo no ha sido confirmado.
Informes preliminares indican que el hecho era un ataque directo contra el hombre porque cerca de la escena quedaron las pertenencias del fallecido.
De acuerdo con las imágenes de la escena, al hombre le dispararon en uno de los callejones del popular barrio Cabañas, pues sobre un busito color gris hay manchas de sangre y un maletín.
Más adelante estaban una mochila y una vianda de comida y varios metros después se encontraba el cadáver del hombre que quedó tendido boca abajo sobre la calle que aún no se inaugura.