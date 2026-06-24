Incendio deja una mujer muerta y tres casas destruidas en colonia Primavera de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un voraz incendio consumió la tarde de este miércoles al menos tres viviendas y cobró la vida de una mujer en la colonia Rodas Alvarado del sector de la Primavera de San Pedro Sula, Cortés.
La víctima fue encontrada en el interior de una de las viviendas cuando elementos del cuerpo de Bomberos realizaban labores de enfriamiento.
Se trata de Sheila Rubí Cáceres, de 32 años de edad.
Las llamas se expandieron rápidamente sin darle tiempo de salir del lugar que arrasó en pocos minutos con las viviendas y que se extendió por varias horas amenazando con alcanzar a otras residencias.
En el siniestro también resultó una persona con quemaduras de segundo grado y fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas.
Hasta el momento las autoridades no han determinado cuál habría sido el origen del incendio.