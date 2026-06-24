Incendio deja una mujer muerta y tres casas destruidas en colonia Primavera de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un voraz incendio consumió la tarde de este miércoles al menos tres viviendas y cobró la vida de una mujer en la colonia Rodas Alvarado del sector de la Primavera de San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue encontrada en el interior de una de las viviendas cuando elementos del cuerpo de Bomberos realizaban labores de enfriamiento.

Se trata de Sheila Rubí Cáceres, de 32 años de edad.