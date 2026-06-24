  1. Inicio
  2. · Sucesos

Incendio deja una mujer muerta y tres casas destruidas en colonia Primavera de SPS

La víctima identificada como Sheila Rubí Cáceres, de 32 años de edad, fue encontrada en medio de los escombros cuando bombers realizaban labores de enfriamiento

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 18:22
Incendio deja una mujer muerta y tres casas destruidas en colonia Primavera de SPS

Las viviendas, ubicadas una cerca de la otra, fueron consumidas por completo durante el siniestro.

 Fotos: Yoseph Amaya/EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- Un voraz incendio consumió la tarde de este miércoles al menos tres viviendas y cobró la vida de una mujer en la colonia Rodas Alvarado del sector de la Primavera de San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue encontrada en el interior de una de las viviendas cuando elementos del cuerpo de Bomberos realizaban labores de enfriamiento.

Se trata de Sheila Rubí Cáceres, de 32 años de edad.

Vista aérea de la zona donde habría comenzado las llamas que cobraron la vida de una persona.

Vista aérea de la zona donde habría comenzado las llamas que cobraron la vida de una persona.

(Fotos: Yoseph Amaya/EL HERALDO.)

Las llamas se expandieron rápidamente sin darle tiempo de salir del lugar que arrasó en pocos minutos con las viviendas y que se extendió por varias horas amenazando con alcanzar a otras residencias.

En el siniestro también resultó una persona con quemaduras de segundo grado y fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas.

Hasta el momento las autoridades no han determinado cuál habría sido el origen del incendio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias