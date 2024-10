Los 20 responsables de matar a hermano de extraditable ya fueron identificados

1

San Pedro Sula, Cortés.- En un 90% avanzan las investigaciones por la muerte y desaparición de José Octavio Sosa Méndez y sus 11 guardaepaldas en Baracoa, Cortés. Las autoridades policiales afirmaron que ya tienen identificados a las 20 personas involucradas en el caso.

José Octavio Sosa Méndez es hermano del extraditable José Rafael Sosa Méndez, quien paga una condena en Honduras y posteriormente será enviado a Estados Unidos. Las autoridades dicen que el caso de su hermano gira en torno a una pelea de bandas criminales.

Por la muerte y desaparición de José Sosa y sus 11 guardaespaldas ya se libraron dos órdenes de captura, una en contra el extinto José Bernabé Acevedo, conocido como Berna, jefe de la banda que mató a Sosa Méndez y sus guardaespaldas, y la otra es para el exoficial de policía Carlos Miguel Núñez, alias “Caluy”, quien anda prófugo.

Berna fue asesinado el jueves 10 de octubre en la aldea Tegucigalpita, del municipio de Victoria, Yoro, junto con otros dos hombres identificados como Junior Iván Mejía Hernández y Kevin Alexander Castro Rodríguez. Los tres fueron decapitados.

Según la Policía, Berna, Mejía y el exoficial de policía Carlos Miguel Núñez eran los que tenían el mando en la estructura criminal. Kevin Alexander también era parte de la estructura criminal de Berna.

Las autoridades informaron que están en la investigación del caso para deducirle la responsabilidad del crimen de Sosa Méndez y sus acompañantes a toda la Banda de Berna, que son unos 20 individuos.

Explicaron que el caso no está resuelto en su totalidad porque no se han encontrado los cuerpos de las 12 víctimas, pero sí están identificados los 20 responsables, aunque no dieron los nombres.

El miércoles, la Policía detuvo a dos miembros de la banda de Berna en la aldea Las Maguas, de Subirana, Yoro. A Ambos se les implica en el secuestro y homicidio múltiple. Las autoridades afirmaron que eso evidencia los avances de las investigaciones.

Los dos integrantes de esa banda fueron capturados en un prinicipio por los delitos de tentativa de homicidio inacabada, atentado, portación ilegal de arma de fuego de uso comercial y tráfico ilícito de drogas.

Luego de su captura, las autoridades corroboraron que los detenidos eran buscados por la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) por el crimen de Sosa Méndez y sus acompañantes, por lo que ahora enfrentarán el cargo de secuestro agravado en perjuicio de las doce personas.