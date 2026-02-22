Hombre muere tras ataque con arma blanca en la colonia Jerusalén, Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre murió en las últimas horas tras ser atacado con arma blanca en la colonia Jerusalén, municipio de Morazán, Yoro.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sufrido varias heridas provocadas con arma blanca, tipo puñal, mientras se encontraba en una vivienda del sector, donde presuntamente varias personas departían al momento del incidente.

Testigos indicaron que tras lo ocurrido se alertó a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada de los agentes.