Hombre muere tras ataque con arma blanca en la colonia Jerusalén, Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre murió en las últimas horas tras ser atacado con arma blanca en la colonia Jerusalén, municipio de Morazán, Yoro.
De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sufrido varias heridas provocadas con arma blanca, tipo puñal, mientras se encontraba en una vivienda del sector, donde presuntamente varias personas departían al momento del incidente.
Testigos indicaron que tras lo ocurrido se alertó a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada de los agentes.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del fallecido, aunque de manera extraoficial fue reconocido únicamente como Elvin.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver e inició las diligencias correspondientes para recabar indicios que permitan esclarecer cómo se produjo el ataque.
El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho y dar con el o los responsables de este homicidio.