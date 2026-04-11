Fuerte incendio en bodega del barrio Medina de San Pedro Sula; amenaza locales y viviendas

Cortés, Honduras.- Un voraz incendio se registró la tarde de este sábado -11 de abril- en la zona norte del país, específicamente en unas bodegas y cuarterías del barrio Medina, en San Pedro Sula, Cortés.
El siniestro se registró exactamente frente al Hogar San José, en la 10 calle, 4ta avenida, donde el fuego se extendió a unas bodegas, cuarterías y otras viviendas cercanas.
Testigos de la zona mencionaron que comenzaron a sentir olores a quemado en el área, cuando se percataron de la nube de humo y las llamas que salían del antiguo Instituto ‘Mundo Feliz’.
En fotos y videos compartidos en redes sociales se observan las llamas que van afectando a las viviendas cercanas al incendio, así como grandes nubes de humo saliendo de la bodega.
Una de las personas que se encontraba en el lugar del siniestro explicó que el incendio se originó en una bodega de venta de materiales como fomi y cilindros de gas, entre otros productos.
También relataron que "no escucharon ninguna explosión", por lo que primero se deberán controlar las fuertes llamas para iniciar la investigación y determinar las causas del incendio
Se informó que el Cuerpo de Bomberos comenzó con las labores de rescate de personas y de control del fuego.
Las autoridades recomendaron a los pobladores evitar la zona para facilitar las operaciones de los equipos de socorro. Además, recomendaron el uso de mascarillas debido al humo tóxico del incendio.