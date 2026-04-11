Fuerte incendio en bodega del barrio Medina de San Pedro Sula; amenaza locales y viviendas

Cortés, Honduras.- Un voraz incendio se registró la tarde de este sábado -11 de abril- en la zona norte del país, específicamente en unas bodegas y cuarterías del barrio Medina, en San Pedro Sula, Cortés.

El siniestro se registró exactamente frente al Hogar San José, en la 10 calle, 4ta avenida, donde el fuego se extendió a unas bodegas, cuarterías y otras viviendas cercanas.

Testigos de la zona mencionaron que comenzaron a sentir olores a quemado en el área, cuando se percataron de la nube de humo y las llamas que salían del antiguo Instituto ‘Mundo Feliz’.