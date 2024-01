Familiar de víctimas de incendio en Col. Ciudad Lempira: “Eran toda mi familia”

“Se me murió mi hija, mi madre, mis hermanas y el ‘negro’; ellos eran toda mi familia y ahora yo me he quedado sola. Yo por ellos me fui a España, para tratar de darles una vida mejor”, lamentó María Celeste, en medio del llanto, al llegar a la oficina forense.

En el incendio fallecieron Sayda Lorena Cerna (50), sus hijas Jimena Alejandra Cerna (14) y Sindy Vanessa Cortez Cerna, además, su nieta (hija de María Celeste), Samantha María Aguilar Cerna (9), y el esposo de Sayda, Samuel de Jesús Cortez Hernández (36).