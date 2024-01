Familiar clama entrega de cuerpos de víctimas de incendio en Ciudad Lempira

“Me dicen que no, porque no soy parentesco familiar, que porque no tengo sus apellidos, pero les digo que lleva más de 20 años siendo pareja de mi madre, pero dicen que no”, lamentó la hondureña que radica en España.

Además, aseguró que tenía intenciones de retornar a vivir al país, luego de trabajar un tiempo en España.

“Eran toda mi familia, yo me he quedado sola, ahora yo no sé qué voy a hacer, yo por ellos me fui a España para tratar de darles una vida mejor”, declaró la dolida familiar, quien llegó a la morgue acompañada de su pareja.

Por su parte, recordó que la última comunicación que tuvo con su hija fue que estaba asistiendo a un dentista para el tratamiento de sus dientes.