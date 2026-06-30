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Enfermera muere al chocar su motocicleta con un caballo en La Masica

La víctima regresaba de su jornada laboral cuando ocurrió el accidente. Tras la tragedia, ciudadanos exigieron sanciones para los propietarios de ganado

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 17:48
Enfermera muere al chocar su motocicleta con un caballo en La Masica

Ciudadanos exigieron sanciones para los propietarios de ganado que dejan animales sueltos en las vías públicas.

 Foto cortesía

La Masica, Honduras.- Como Andrea Anita Maradiaga, una conocida enfermera fue identificada la fémina que falleció de manera inmediata tras un fuerte accidente de tránsito en la carretera CA-13.​

El hecho ocurrió la tarde de este martes en las cercanías de la comunidad de San Antonio, La Masica, Atlántida.

La víctima se trasladaba en su motocicleta cuando un caballo se cruzó en su camino, haciendo imposible evitar el impacto.

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El trágico accidente de la profesional de la salud fue provocado por la vagancia de un semoviente.

El trágico accidente de la profesional de la salud fue provocado por la vagancia de un semoviente.

Se conoció que la ahora occisa regresaba de cumplir su turno en un centro de salud cercano cuando ocurrió la tragedia.

​Usuarios en redes sociales exigen a las autoridades locales que se sancione severamente a los dueños de ganado que dejan a sus animales libres en las vías públicas, poniendo en riesgo la vida de los conductores.

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Redacción web
Carlos Molina

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