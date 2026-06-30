Enfermera muere al chocar su motocicleta con un caballo en La Masica

La Masica, Honduras.- Como Andrea Anita Maradiaga, una conocida enfermera fue identificada la fémina que falleció de manera inmediata tras un fuerte accidente de tránsito en la carretera CA-13.​

El hecho ocurrió la tarde de este martes en las cercanías de la comunidad de San Antonio, La Masica, Atlántida.

La víctima se trasladaba en su motocicleta cuando un caballo se cruzó en su camino, haciendo imposible evitar el impacto.