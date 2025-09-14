  1. Inicio
Dos muertos deja fatal accidente de tránsito en la carretera a Cantarranas

Las víctimas se transportaban en una camioneta, la cual impactó en un poste del tendido eléctrico. Personal del Cuerpo de Bomberos confirmaron la tragedia

  14 de septiembre de 2025
Los dos hombres perdieron la vida al instante debido al fuerte impacto y el automotor en el que se transportaban quedó completamente destruido en la orilla de la carretera.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres que se transportaban en una camioneta perdieron la vida al sufrir un accidente de tránsito en el sector conocido como Paso Las Monjas, en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

La tragedia ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este domingo. Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Varela Elvir, de 33 años, originario y residente en la aldea Guadalajara de Cantarranas, y Yeison Samuel Palma Medina, de 23 años, originario y residente en el municipio de La Villa de San Francisco.

Testigos que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos de Cantarranas se desplazó a la zona.

Al llegar, confirmaron que los dos hombres habían perdido la vida. Ellos se transportaban en una camioneta Ford Explorer color negro, con placas HBH-3354.

Personal del Ministerio Público asignado en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, realizó el reconocimiento y levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue de Medicina Forense para practicarles la autopsia.

Según el reporte preliminar, la camioneta impactó contra un poste del tendido eléctrico y posteriormente contra el muro de una vivienda.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del fatal accidente, ya que se desconoce si los fallecidos viajaban a exceso de velocidad o si el vehículo presentó desperfectos mecánicos.

El automotor en el que se transportaban quedó completamente destruido debido a la fuerza del impacto.

Agustín Lagos
