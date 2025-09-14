Dos muertos deja fatal accidente de tránsito en la carretera a Cantarranas

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres que se transportaban en una camioneta perdieron la vida al sufrir un accidente de tránsito en el sector conocido como Paso Las Monjas, en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. La tragedia ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este domingo. Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Varela Elvir, de 33 años, originario y residente en la aldea Guadalajara de Cantarranas, y Yeison Samuel Palma Medina, de 23 años, originario y residente en el municipio de La Villa de San Francisco.

Testigos que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos de Cantarranas se desplazó a la zona. Al llegar, confirmaron que los dos hombres habían perdido la vida. Ellos se transportaban en una camioneta Ford Explorer color negro, con placas HBH-3354. Personal del Ministerio Público asignado en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, realizó el reconocimiento y levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue de Medicina Forense para practicarles la autopsia.