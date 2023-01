Dejan en libertad a hombre que había sido acusado de quemar a mujer en El Paraíso

Lamentablemente, debido a las graves quemaduras en más del 70% de su cuerpo, la joven murió el 15 de enero en el Hospital Escuela.

Eso aumentó los delitos que se le imputaban a Lira, pero este martes fue dejado en libertad como medida cautelar, por no encontrar suficientes pruebas que lo vinculen con el caso.

Ya en libertad, el hombre relató al canal HCH que fue capturado injustamente, cuando se dirigía a laborar en el rubro de la construcción.

“Yo quiero decirle al pueblo hondureño y a las personas que me conocen, que me vieron crecer y agarrar canas, que yo soy inocente de todo lo que se me acusa”, comenzó diciendo mientras estaba rodeado de su familia.