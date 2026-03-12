  1. Inicio
Condenan a guardia de seguridad que abusó de una menor en una iglesia evangélica

El hombre aprovechaba que la menor estaba en la cocina de la iglesia para tocarla, besarla, además la agredió cuando cometía el delito de abuso sexual

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 11:11
Como Miguel Ángel Aguilar Fugón fue identificado el guardia de seguridad que abusó de la adolescente.

Foto: X/MP

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad fue condenado a más de 12 años de prisión al ser hallado culpable de agredir sexualmente a una adolescente en las instalaciones de una iglesia evangélica en la capital de Honduras.

El culpable fue identificado como Miguel Ángel Aguilar Fugón, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación, mientras que por otras agresiones sexuales continuadas fue condenado a seis años de cárcel.

Además, tienen una orden de alejamiento a la víctima por el doblre del tiempo de las pena.

De igual forma, por el delito de provocación sexual se le impuso una pena por cuatro meses y 15 días y una multa de 3,000 lempiras.

Según las investigaciones, Aguilar Fugón aprovechaba que la adolescente se encontraba en la cocina de la iglesia para tocarle sus partes íntimas, besarla y mostrarle videos con contenido sexual.

Además, el informe señala que en el momento de cometer el delito de violación, el guardia sujetó con fuerza a la menor, la insultó, la golpeó y la lanzó al suelo.

Tras la denuncia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó al sospechoso y presentó las pruebas en la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), el imputado declaró que cometió los delitos sexuales.

