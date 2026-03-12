Condenan a guardia de seguridad que abusó de una menor en una iglesia evangélica

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad fue condenado a más de 12 años de prisión al ser hallado culpable de agredir sexualmente a una adolescente en las instalaciones de una iglesia evangélica en la capital de Honduras.

El culpable fue identificado como Miguel Ángel Aguilar Fugón, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación, mientras que por otras agresiones sexuales continuadas fue condenado a seis años de cárcel.

Además, tienen una orden de alejamiento a la víctima por el doblre del tiempo de las pena.