Condenan a guardia de seguridad que abusó de una menor en una iglesia evangélica

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad fue condenado a más de 12 años de prisión al ser hallado culpable de agredir sexualmente a una adolescente en las instalaciones de una iglesia evangélica en la capital de Honduras.
El culpable fue identificado como Miguel Ángel Aguilar Fugón, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación, mientras que por otras agresiones sexuales continuadas fue condenado a seis años de cárcel.
Además, tienen una orden de alejamiento a la víctima por el doblre del tiempo de las pena.
De igual forma, por el delito de provocación sexual se le impuso una pena por cuatro meses y 15 días y una multa de 3,000 lempiras.
Según las investigaciones, Aguilar Fugón aprovechaba que la adolescente se encontraba en la cocina de la iglesia para tocarle sus partes íntimas, besarla y mostrarle videos con contenido sexual.
Además, el informe señala que en el momento de cometer el delito de violación, el guardia sujetó con fuerza a la menor, la insultó, la golpeó y la lanzó al suelo.
Tras la denuncia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó al sospechoso y presentó las pruebas en la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), el imputado declaró que cometió los delitos sexuales.