Condenan a 17 años de cárcel a policía que mató a menor Erick Daniel Bonilla Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- A más 17 años de cárcel fueron condenados este lunes -10 de noviembre- los cuatro expolicías que participaron en la muerte del menor Erick Daniel Bonilla Pérez (16). Tras la audiencia de lectura de sentencia se conoció que el exoficial Carlos Adrián Núñez Ávila recibió una pena de 17 años con seis meses de prisión por el homicidio. Igualmente, fueron condenados a la pena de 15 años con nueve meses de prisión contra Rossi Elizabeth Valladares López, Mario Orlando Amador Sosa y Kenia Yoxibel Cárcamo Ordóñez por los delitos de encubrimiento del delito de homicidio y omisión del deber de socorro.

De acuerdo al veredicto, los imputados intentaron encubrir el homicidio en contra del menor en Comayagüela luego de que le dispararon tras darle persecución y además rehusaron darle auxilio al adolescente herido de muerte. La audiencia se desarrolló en la sala II del tribunal de sentencia, donde la terna de jueces impuso las penas señaladas hasta que termine el proceso. Conforme a la investigación realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se comprobó que los policías se conducían en la patrulla con registro RPM 936, pero al intentar requerir al menor quien era acompañado por otra persona, ambos no se detuvieron y tomaron rumbo a Comayagüela. De inmediato, se inició una persecución dándoles alcance en la Cuarta Avenida, en ese momento la patrulla se colocó a la par de la motocicleta y el policía Carlos Daniel Núñez Ávila quien iba en el asiento trasero sacó por la ventana su arma de fuego reglamentaria, tipo fusil calibre 5.56, realizando un disparo que impactó en el costado izquierdo del cuerpo de la víctima.

El arresto de los cuatro funcionarios policiales se ejecutó el 25 de julio del año anterior por parte de un equipo de apoyo estratégico, operaciones y comunicaciones de la ATIC con el apoyo de las autoridades de la Policía Nacional.

¿Cómo fue la muerte del menor?

Dos menores de edad a bordo de una motocicleta que se dirigían a comprar comida en horas de la noche del 14 de junio de 2024, trataron de evadir a una patrulla policial, pero terminaron siendo parte de una persecución que acabó en muerte. El conductor de la motocicleta, Daniel de 16 años de edad, aceleró para evitar alguna esquela porque, de acuerdo con la ley, se prohíbe la transportación de dos hombres en motocicleta. En la persecución, los policiales lograron alcanzar a las víctimas cerca del Ministerio de Educación y sin mediar palabras le dispararon al conductor de la motocicleta y se dieron a la fuga, según declaró el acompañante de la víctima.