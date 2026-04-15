Capturan a presuntos gatilleros por asesinato de ayudante de bus en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados en la colonia Altos de la Divanna , en Comayagüela, por suponerlos responsables del crimen de un ayudante de autobús. Entre los detenidos destaca un joven de 20 años, conocido con el alias “Ñaña”, señalado como presunto gatillero de la estructura criminal y quien contaba con una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio de José Manuel Osorio Zepeda , quien se desempeñaba como ayudante de autobús.

Junto a él fueron requeridos otros tres sospechosos, identificados por sus alias como “Epidemia”, “El Suicida” y “Bless”, este último también conocido como “Ardilla”, todos presuntamente con el rango de “homies” dentro de la pandilla. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a al menos dos hechos violentos recientes en la capital, incluyendo un homicidio registrado el pasado 8 de abril en la colonia Loarque y otro crimen ocurrido en el barrio Lempira, donde murió una joven de 24 años. Durante el operativo, las autoridades decomisaron supuesta droga y armas de fuego a tres de los sospechosos, por lo que también enfrentarán cargos por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.