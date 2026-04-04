Capturan a joven por intento de homicidio tras fallido asalto en El Progreso

La detención se llevó a cabo en el barrio Los Pinos, en el municipio de El Progreso, por parte de un equipo asignado a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal No. 11, tras ubicar al sospechoso mediante trabajos de vigilancia.

El Progreso, Yoro.- Luego de labores de seguimiento e inteligencia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones lograron la captura de un joven señalado por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada.

El detenido es un periodista de 22 años, originario y residente en el barrio 12 de Julio del mismo municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 24 de marzo de 2026 en un taller de costura ubicado en la colonia Covitral , donde el individuo habría llegado simulando ser cliente. Según el relato de testigos, consultó por la ubicación de una pulpería y posteriormente sacó un arma de fuego para cometer un asalto.

Durante el incidente, obligó a las personas presentes a lanzarse al suelo. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando una segunda persona ingresó al local y también fue amenazada. En ese momento, las víctimas intentaron someter al sospechoso, lo que provocó un forcejeo en el que el imputado realizó varios disparos.

Como resultado, dos personas resultaron heridas de bala y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Las autoridades indicaron que, tras recopilar pruebas y testimonios, se logró establecer la presunta responsabilidad del detenido en el ataque, cuyo móvil principal sería el intento de robo.

El Ministerio Público ordenó su detención preventiva, y será remitido ante la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal.