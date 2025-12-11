Capturan a hombre que abusó de su hija menor de edad en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un hombre, acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad, fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el departamento de Intibucá.
Según se informó, el sospechoso, originario y residente en un sector del municipio de Intibucá, fue detenido luego de un arduo trabajo de seguimiento y vigilancia efectuado en el caserío San Miguel, de la aldea San Nicolás.
De acuerdo con las investigaciones, el 10 de mayo de 2025, cuando el progenitor se encontraba solo con su hija menor en su casa de habitación, aprovechando la vulnerabilidad de la niña, abusó sexualmente de ella.
Al agresor se le ejecutó una orden judicial pendiente, emitida por el Juzgado Primero de Letras del departamento de Intibucá, con fecha 5 de diciembre de 2025.
Tras la localización y captura inmediata, se le dio detención. Como medida de protección, la menor fue entregada a su madre, quien se responsabilizó de su cuidado y amparo.