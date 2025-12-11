Capturan a hombre que abusó de su hija menor de edad en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un hombre, acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad, fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el departamento de Intibucá.

Según se informó, el sospechoso, originario y residente en un sector del municipio de Intibucá, fue detenido luego de un arduo trabajo de seguimiento y vigilancia efectuado en el caserío San Miguel, de la aldea San Nicolás.