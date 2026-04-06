Captan bus que colisionó con rastra minutos antes de la tragedia en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.- Los momentos previos al fatal accidente ocurrido la tarde del domingo en la carretera CA-4 quedaron registrados en un video captado en la vía por un agente de la Policía de Carreteras que monitoreaba el tránsito.

De acuerdo a un video, publicado en el perfil de Facebook Soy Chamelecón, el oficial -que no se identificó- captó al bus Coaster blanco solo minutos antes de que ocurriera el fatal choque con la rastra cargada de cianuro.

En las imágenes se ve el tránsito vehicular durante la tarde del Domingo de Resurrección, cuando automotores van y vienen por el eje carretero. Primero aparece un bus amarillo y segundos después en otra dirección el bus que poco después quedaría destruido.