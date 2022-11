Asesinan a joven taxista en el bulevar del norte en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Un conductor de taxi fue asesinado a disparos en el bulevar del norte de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras

La víctima fue identificada como Tobias Castillo Rodríguez, de 27 años, quien era padre de dos niños.

El hecho ocurrió frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, el taxista se había detenido en el lugar cuando fue atacado con múltiples disparos. Por el momento las autoridades desconocen si los perpetradores del hecho venían dentro del vehículo o se acercaron a él.

Al ver la dantesca escena las personas del lugar se arremolinaron sobre el vehículo para averiguar si el joven seguía vivo y si podían ayudarlo, pero ya no tenía signos vitales.

El hombre quedó sobre el asiento del piloto con la cabeza sobre el timón y con múltiples heridas de bala. La sangre rodeó todo el cuerpo.

Tobías, el joven asesinado había almorzado y luego salió de su casa a trabajar, pero se desvió de la ruta donde laboraba.

“Salió de la casa y luego no sé si agarró una carrera porque la ruta no era esta, nosotros trabajábamos en Las Vegas”, expresó su padre entre lágrimas.

“Nosotros no le debemos nada a nadie, hemos sido personas trabajadoras, en mi caso le he inculcado a mis hijos que obremos el bien, de no tener problemas con nadie”, lamentó.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como los perpetradores del mismo, las autoridades manifestaron que tenían pocos detalles del crimen, pero que investigarían la escena.

