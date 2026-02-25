Lo acusan de ordenar la muerte de 11 niños en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Dirección Antimaras y Pandillas detuvieron ayer en la colonia Losusa del sector Chamelecón a un supuesto cabecilla de la Pandilla 18 que daba órdenes tanto en Honduras como en otros países.
Se trata de Roger Marín Zalavarría Fúnez, alias Saylin, quien, según las autoridades, tiene más de 35 años de ser uno de los principales cabecillas de la organización criminal girando instrucciones para la comisión de extorsión, sicariato, secuestro y lavado de activos.
El reporte indica que alias Saylin estuvo recluido en la cárcel en 2000 por homicidio y violación, y en 2009 por homicidio, desde donde coordinaba el cobro de extorsión a comerciantes y transportistas.
Agregue que se le sigue una línea investigativa, ya que se supone que dio la orden de asesinar a 11 menores en 2009 en el sector de La Pradera de esta ciudad.
Al momento de su detención a Zalavarría Fúnez lo encontraron en poder de un fusil AK-47, una pistola, munición de uso prohibido y droga.