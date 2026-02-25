Lo acusan de ordenar la muerte de 11 niños en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Dirección Antimaras y Pandillas detuvieron ayer en la colonia Losusa del sector Chamelecón a un supuesto cabecilla de la Pandilla 18 que daba órdenes tanto en Honduras como en otros países.

Se trata de Roger Marín Zalavarría Fúnez, alias Saylin, quien, según las autoridades, tiene más de 35 años de ser uno de los principales cabecillas de la organización criminal girando instrucciones para la comisión de extorsión, sicariato, secuestro y lavado de activos.