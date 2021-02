Keyla Martínez: nuevas revelaciones del caso que estremece a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Qué pasó dentro de la celda donde fue encerrada Keyla Martínez?, esa es la pregunta que mantiene expectante a la familia de la joven fallecida y al resto de la población hondureña. En las últimas horas surgieron más detalles que terminan por darle nuevos giros al caso de tragedia y dolor.



Hasta hace algunas horas se sabía -gracias a la autopsia realizada por el Ministerio Público- que la joven estudiante de enfermería de 26 años murió producto de una asfixia mécanica, es decir que fue un homicidio.

Con este elemento quedó descartada la versión policial que aseguraba que tras ser detenida por violentar un toque de queda se suicidó en el interior de la celda.



Sin embargo, de un día para otro, se sumó el testimonio de Edgar José Velásquez Orellana, uno de los pocos testigos que vio a Keyla antes de morir.

"Dijo que se quería morir y colgarse con un suéter"

La atención pública estaba atenta a las declaraciones que pudiera brindar el doctor Edgar José Velásquez Orellana, quien era la única persona que acompañaba a Keyla ese sábado 6 de febrero en horas de la noche y quien también fue capturado por los agentes policiales y puesto en otra celda de la posta policial de La Esperanza, Intibucá.



Luego de cinco días de guardar silencio, el médico ginecobstetra decidió hablar por primera vez ante el programa "Conclusiones", dirigido por el periodista Fernando del Rincón en la cadena CNN en Español.

Ahí, Velásquez dijo que después de regresar del baño ella cantó fragmentos de dos canciones y de repente dijo 'yo me quiero morir, yo me voy a colgar con mi suéter'. "Yo le dije, licenciada, no diga esas cosas, las palabras tienen poder, ya vamos a salir de acá, tranquila".



Según su testimonio, aproximadamente tres minutos después dejaron de escucharla, por lo que él y los demás detenidos con los que compartía celda comenzaron a gritar y como diez minutos más tarde un policía se acercó a la celda de Keyla y tras alumbrar con una linterna llamó a sus compañeros con quienes sacó el cuerpo de Keyla "a peso", pero ella iba "inconsciente".

"Edgar, escúcheme a mí, por favor, Edgar"

Antes de que el médico diera sus declaraciones al medio internacional, se filtró un confuso video tomado por uno de los agentes policiales involucrados en la captura. En las imágenes se observa el momento cuando ambos jóvenes están dentro de la patrulla y Edgar José Velásquez Orellana se muestra reacio a usar las esposas, mientras Keyla intenta calmar a su compañero.



"¿Alguien le ha pegado?", pregunta una voz femenina, a lo que el médico responde: "casi"; "¿quién le pegó? ¿tiene usted una marca", le repite ella, y él responde: "dentro de 10 minutos va a aparecer un hemotoma en mi brazo. Soy doctor, acuérdese de eso".

Durante esos segundos, Keyla, que estaba sentada a su lado, le decía insistentemente: "Edgar, escúcheme a mí, por favor, Edgar", por lo que muchos son del criterio que no se veía como alguien que tomaría una fatal decisión horas más tarde.

Marcas en el cuello, rastros en la boca y cabellos cortos: hallazgos en la autopsia

El personal de Medicina Forense continúa recabando elementos en la ropa y revelando detalles de las pruebas tomadas al cadáver de Keyla, el jueves por la tarde revelaron que rastros encontrados en la boca podrían indicar que terceros intentaron evitar que ella fuese escuchada por otras personas.



Además, se conoció que en su ropa se hallaron fragmentos de cabellos cortos, distintos a los de una mujer. Las prendas evaluadas fueron su blusa de color beige, un pantalón negro tipo licra y un suéter en tonos negro y azul.

Los análisis también permitieron descartar la violación que presuntamente había sufrido la universitaria, pues mediante muestras obtenidas con un hisopado vaginal se conoció que no había presencia de semen.



Con todos estos elementos dentro del expediente serán las autoridades las encargadas de develar el manto de misterio que se posa sobre el caso que ha calado a la sociedad hondureña en lo más profundo.



Para ello se encuentran interrogando a seis de los 12 oficiales que se encontraban ese día en la estación policial de La Esperanza, Intibucá, donde ocurrió la trágica muerte de Keyla Martínez.