Hermana de Keyla Martínez sobre el doctor: "Yo confié en él... nos traicionó"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Yo confié en él porque pensé que iba a decir la verdad, nos traicionó", dijo este viernes Nancy, hermana de la universitaria Keyla Martínez, tras las declaraciones que emitió la noche del jueves el doctor Edgar Velásquez, amigo de la víctima y una de las últimas personas que habló con la estudiante de enfermería horas antes de su muerte.



"Él (Edgar Vásquez) me dijo a mí que tenía mucho más que decirme, pero que estábamos en el lugar equivocado y no era el momento. Yo confié en él, era tan amigo de mi hermana, me traicionó y se aprovechó de la confianza", recordó.

Seguidamente, la joven aseguró que las declaraciones de Vásquez a CNN en Español y a TN5 presentan varias inconsistencias.



"La verdad es que detectamos demasiadas inconsistencias, una de ellas es, cómo le dejaron la tarjeta de identidad, se supone que todos los documentos se los quitan al momento que la persona es encarcelada", acotó.



Agregó que “otra cosa no es posible que le hayan dejado la tarjeta de identidad, si todas las pertenencias se las quitan al momento de la detención para tomarles los datos”.

La entrevistada explicó que el médico en su declaración asegura que a la joven la sacaron cuatro policías de la celda, sin embargo, en realidad solo uno llegó con el cadáver de Keyla al hospital.



Nancy cuestionó que el médico haya declarado que se enteró de la muerte de su hermana a las 6:00 de la mañana, no obstante, ella asegura que la llamó hasta las 7:40 AM.



"Cuando a mí me llamó eran 7:40 pasó más de una hora y en ese tiempo a él le pudieron decir muchas cosas”,



Por último, Martínez lamentó el amigo de su hermana "se aprovechó de la confianza que le tenía”.

El reporte de la Policía Nacional señala que la joven de 26 años fue detenida junto a Edgar José Velásquez Orellana el pasado 6 de febrero de 2021 por escándalo en la vía pública.



Ambos fueron detenidos después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima diciendo que estaban en estado de ebriedad e irrespetando el toque de queda aplicado por la Secretaría de Seguridad para reducir la movilidad por la pandemia.



Por tales motivos, los detenidos fueron remitidos a la celda de la Unidades Departamentales de Prevención (UDEP) #10, donde minutos después hallaron a la joven con un suéter alrededor de su cuello.



La Policía estableció que tras encontrarla, la fémina fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde murió.



La versión policial fue desmentida por el centro asistencial y además por la autopsia médico legal que establece que se trató de un homicidio.

