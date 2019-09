Entre desgarrador llanto, mujer carga a su bebé que murió a causa de dengue

COMAYAGUA, HONDURAS.- Metida en una bolsa y cargándola en sus brazos, una madre llegó el mediodía de este jueves a la morgue de Tegucigalpa, capital de Honduras, con el cadáver de su hija de cuatro meses, quien aparentemente murió de dengue grave.



Jennifer Turcios, progenitora de la pequeña, contó que su hija estuvo con calentura por lo que se durmieron hasta a eso de las 2:00 de la madrugada de este jueves, después de que la menor reportara una supuesta mejoría.

Turcios asegura que se durmió abrazando a su pequeña, quien padecía de neumonía, condición que pensó que le habría provocado la alta temperatura.



Sin embargo, a eso de las 5:00 de la mañana, sus familiares la despertaron para que llevara a una de sus primas a un centro de salud y fue cuando notó que los brazos de su retoño temblaban.

Neumonía

"Yo pensé que era el frío que estaba haciendo; la niña ya estaba convaleciente", dijo la mujer, quien aseguró que no llevó a su pequeña con tiempo al centro asistencial porque ella padecía de neumonía y tenía síntomas de asma, enfermedad que le producía calentura a la infante.



"Me confié, yo pensé que era el asma, pero no, me dijo el doctor que de la clínica (Medicina) Forense, que era dengue", relató la fémina mientras se quebraba en llanto en las afueras de la morgue de Tegucigalpa.



Durante el proceso de espera, la joven madre sufrió desmayos cerca del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde fue asistido por las personas que se encontraban en el lugar.

Al final Jennifer Turcios regresó a Siguatepeque, donde sepultará a su pequeña hija, quien se suma a las estadísticas de muertes por dengue grave.