Matan a hombre dentro de su vehículo en Jardines del Valle de SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un joven fue acribillado a disparos la madrugada de este domingo cerca de la colonia Jardines del Valle, en San Pedro Sula, en el norte de Honduras.



Como Ariel Mejía Paz fue identificada la víctima que quedó dentro de su vehículo tras ser atacada por individuos desconocidos.



El hecho ocurrió a eso de las 2:00 AM cuando Mejía Paz estaba saliendo en su carro tipo turismo color negro de un bar ubicado en la popular zona.

Familiares del joven que llegaron al lugar del crimen denunciaron que a eso de las 8:00 AM Medicina Forense no se había hecho presente y rogaban su presencia para poder agilizar los trámites.



Hasta el momento, los miembros de la Policía Nacional que llegaron al lugar no han brindado información sobre el crimen.

