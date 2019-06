Matan a una mujer y lanzan su cuerpo en una cuneta de la colonia Jardines del Carrizal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una mujer fue asesinada y su cuerpo lanzado en una cuneta de la colonia Jardines del Carrizal de la capital de Honduras.



El hecho se registró la mañana de este lunes cuando vecinos se percataron de la presencia del cadáver en la transitada zona, aledaña a unas gradas.



Hasta el momento, la víctima permanece como desconocida, pues vecinos aseguraron que no residía en la zona.



"Creemos que el cuerpo lo vinieron a lanzar aquí porque nosotros no escuchamos detonaciones", dijo una de las vecinas, quien prefirió no ser identificada.



Agentes policiales llegaron a la zona y acordonaron la escena, tras recibir el llamado de alerta de los residentes de la colonia. A eso de las 7:00 de la mañana efectivos militares comenzaron con operativos en El Carrizal y las colonias aledañas en busca de los responsables de este crimen.