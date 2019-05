Madre de joven violada en La Ceiba: No busco negociar la dignidad de mi hija

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Flor de María Sosa, madre de Alejandra, la jovencita que fue violada en una villa turística en La Ceiba, lamenta que todavía no hallan sido detenidos los responsables de ultrajar a la menor.

A continuación sus declaraciones.

¿Cuál es su reacción después de los allanamientos para capturar a los sospechosos?

La verdad no han dado los resultados que esperábamos, y esto ya era conocido para ellos puesto que, dada la investigación que han realizado, era de suponer esta situación, ya que no lo hicieron con los propósitos que realmente deberían de haberse realizado; lo hicieron con el fin de callar.

¿Cómo han sido los días para usted y su familia desde que se dieron los hechos?

Los días no ha sido fáciles, ni para mi familia y mucho menos para Alejandra. Los días han sido largos y extenuantes, con una lucha constante... pero también hay situaciones positivas como el apoyo de toda la ciudadanía.

¿Cuál ha sido su fortaleza para seguir luchando ante este panorama de injusticia e impunidad?

En la fe y en el apoyo que me da, no solo la ciudadanía de La Ceiba, sino de todo el país, y muchos de los casos a nivel internacional.

¿Ha recibido amenazas por esta lucha de pedir justicia para su hija?

Directamente a mi persona y a mi familia no han habido amenazas de parte de estas personas, si han habido intenciones de quererse comunicarse no se con qué propósito, pero si han habido amenazas a terceras personas relacionadas o cercanas a mi familia.

¿Se ha comunicado alguna vez con los acusados?

Ellos (familiares) han tenido intenciones de querer tener acercamiento conmigo, con personas muy cercanas a mi familia.

Sin embargo, como les he hecho mención a las personas que han tenido la osadía de acercarse y querer llevar estos mensajes, que no es conmigo con quien se tienen que abocar, es con las autoridades, porque no estoy negociando, ni estoy en la disposición de escuchar a estas personas. Yo no estoy negociando la dignidad de mi hija bajo ninguna circunstancia.

¿Es cierto que la Policía tuvo a los acusados después que se dio el hecho?

Los agentes de la DPI se trasladaron conmigo a las instalaciones del hotel donde se encontraban todavía compartiendo algunas de las personas señaladas y que hoy están en el requerimiento, y que lejos de ser detenidos aún y cuando se encontraban de manera flagrante, pues no había transcurrido ni siquiera seis horas de los hechos.