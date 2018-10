Detienen a administradora y a cabecilla de la pandilla 18 con un arsenal en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Dos mujeres y un hombre que forman parte de la pandilla 18 fueron detenidos la noche del miércoles en San Pedro Sula, a quienes se les decomisó un arsenal e indumentaria militar.



Según han revelado las autoridades, una de las féminas sería la administradora de la estructura criminal en la zona noroccidental del país y la otra sería una de las cabecillas en ese mismo sector.



Los detenidos fueron identificados como Susana Godoy Leiva, alias Mily, quien era la encargada manejar el dinero de la pandilla. También fue aprehendida Osiris Mariana Díaz Archila, alias La Brasileña, la líder de la zona.



Además, se capturó a Óscar Samuel Fernández Caballero, alias El Gordo.



Las autoridades informaron que las dos mujeres entraban a las cárceles para traer órdenes e instrucciones para cometer crímenes.



Durante el operativo se les decomisó 201,557 lempiras en efectivo, un voucher de deposito de 17 mil lempiras, una máquina para contar dinero y un vehículo tipo turismo que era utilizado como taxi.



Asimismo, se les encontró:

Un Lanza Granadas marca BOT, calibre 40mm.

Un arma de fuego tipo fusil, marca COLT M16, calibre 5.56mm.

Un arma de fuego tipo fusil, marca AK47, calibre 7.62 mm.

Un arma de fuego tipo fusil, marca GALIL, calibre 5.56mm.

Un arma de fuego tipo fusil, marca SAR, calibre 5.56mm.

Un arma de fuego tipo fusil, marca SKS, calibre 7.62mm.

Un arma de fuego tipo fusil, marca SKS, calibre 7.62mm.

Un arma de fuego tipo fusil, marca COLT M16, calibre 5.56mm

Un arma de fuego tipo sub ametralladora, marca MICRO TEC, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo sub ametralladora, marca INGRAM automática, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo sub ametralladora, marca SEMOPAL CZ.

Un arma de fuego tipo pistola semi automática NORINCO calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola, marca TAUROS tipo 3.80mm.

Mira aquí FOTOS de todo lo que se les encontró



Un arma de fuego tipo pistola marca GIRSAN 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca CZ, 40mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca TANFOGLIO, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca CZ, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca SARSILMAZ, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca JERICHO, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca CZ, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca SMITH WESSON, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca TAUROS, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca GLOCK, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca SMITH WESSON, calibre 380mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca PIETRO BERETTA, calibre 380mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca CZ, calibre 9mm.

Un arma de fuego tipo pistola marca MACAROV, calibre 380mm, de origen Ruso.

Un arma de fuego tipo pistola marca CZ, calibre 7.65 mm.

También, tres granadas de fragmentación, calibre 40mm, una cantidad a granel no cuantificada, calibre 9mm, de calibre 5.56mm y una calibre 7.62mm.



Con respecto a la indumentaria, se les encontró cuatro chalecos antibalas, color negro, de fabricación casera, un casco de uso militar, color negro, seis pares de botas de uso militar, color negro, 17 fatigas de uso militar y 17 gorras de uso militar.

Te puede interesar: Viviendo entre maras