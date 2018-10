Identifican a las víctimas de la masacre en una cantina de la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.-Las víctimas fatales de la masacre registrada anoche en la capital de Honduras ya fueron identificadas este sábado por la autoridades de Medicina Forense.



La mayoría de los fallecidos laboraban en el rubro del transporte por lo que no se descarta que el violento ataque este ligado al cobro de extorsión.



Entre las víctimas están Jerry Javier Pineda Hernández (41), Rodimiro Varela Matute (55), Fredy Josué Herrera García, Héctor Nahum Ramírez Baca, Edwin Roberto Rodríguez Sánchez, Walter Leonel Baca (conductor de buses) y Juan Manuel Baca Ávila, de 33 años (carpintero que frecuentaba el expendio).



Asimismo una octava persona sigue sin ser identificada debido a que no portaba documento personales.



Entretanto, dos personas que resultaron heridas ya están estables y bajo resguardo policial en el Hospital Escuela Universitario (HEU).



Hasta este momento no hay ninguna persona detenida por este múltiple crimen registrado al norte de la capital.

Vea aquí: Dramático momento cuando familiares descubren a sus parientes entre víctimas