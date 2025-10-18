Muere Ernesto Bondy Reyes, el "baby boomer viajero" que enriqueció las letras hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- Con una trayectoria que armonizó la ingeniería con las letras, Ernesto Pablo Bondy Reyes ha fallecido hoy, 18 de octubre de 2025, a la edad de 78 años, en la capital hondureña.
Nacido en Tegucigalpa el 3 de julio de 1947, Bondy Reyes desarrolló una carrera dual que lo llevó desde la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú, donde se graduó de Ingeniero Agrícola (magna cum laude), hasta la Real Academia Española (RAE). Poseía una Maestría en Ciencias de Ingeniería de Estados Unidos y cursó estudios de Derecho en Honduras.
Su carrera profesional se extendió por tres décadas, durante las cuales ocupó cargos de relevancia en los sectores público y privado, así como en organismos internacionales. Desempeñó funciones como Viceministro de Agricultura y Viceministro de Ambiente, enfocando su labor en el desarrollo de los recursos naturales y la ingeniería rural. Fue, asimismo, docente universitario.
El comunicado de su fallecimiento lo recuerda como miembro de la Real Academia Española (en calidad de Académico Correspondiente), estudioso de Leyes, motociclista, viajero, urbanista, liberal, empresario, vitralista, numismático, pintor empírico, escultista y escritor de cuentos y novelas.
Legado en las letras hondureñas
En el presente siglo, Bondy Reyes volcó su atención a la literatura. En mayo de 2015, se incorporó como Académico de Número a la Academia Hondureña de la Lengua, tras presentar el trabajo de investigación "La falta de cifras en la literatura hondureña".
Su obra literaria abarca siete títulos, incluyendo colecciones de cuentos con elementos de realismo mágico: “La Mujer Fea y el Restaurador de Obras” (1999) y “Viaje de retorno, hasta Sabina” (2001). También cultivó la novela de intriga y ficción con títulos como “Caribe Cocaine” (2006) y “El lado rojo del puente. Nacaome Aktion” (2015). Su última publicación, “Crónicas de Mauricio Babilonia”, data de 2021.
Su contribución a las letras fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa 2022. Además, en 2017, obtuvo el Premio Único en el Concurso de Cuentos Inéditos Rafael Eliodoro Valle de EL HERALDO, con su obra “El seminarista de los ojos rojos”.