Muere Ernesto Bondy Reyes, el "baby boomer viajero" que enriqueció las letras hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- Con una trayectoria que armonizó la ingeniería con las letras, Ernesto Pablo Bondy Reyes ha fallecido hoy, 18 de octubre de 2025, a la edad de 78 años, en la capital hondureña. Nacido en Tegucigalpa el 3 de julio de 1947, Bondy Reyes desarrolló una carrera dual que lo llevó desde la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú, donde se graduó de Ingeniero Agrícola (magna cum laude), hasta la Real Academia Española (RAE). Poseía una Maestría en Ciencias de Ingeniería de Estados Unidos y cursó estudios de Derecho en Honduras.

Su carrera profesional se extendió por tres décadas, durante las cuales ocupó cargos de relevancia en los sectores público y privado, así como en organismos internacionales. Desempeñó funciones como Viceministro de Agricultura y Viceministro de Ambiente, enfocando su labor en el desarrollo de los recursos naturales y la ingeniería rural. Fue, asimismo, docente universitario. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El comunicado de su fallecimiento lo recuerda como miembro de la Real Academia Española (en calidad de Académico Correspondiente), estudioso de Leyes, motociclista, viajero, urbanista, liberal, empresario, vitralista, numismático, pintor empírico, escultista y escritor de cuentos y novelas.

Legado en las letras hondureñas